國民黨徵召行政院前院長張善政選桃園一事引起黨內爭議，國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭及張善政等人道歉後，情況看似有所好轉，張善政接連與桃園市議會議長邱奕勝、立委魯明哲、立委萬美玲及台北市前議員羅智強等人見面，但台北市議員游淑慧指出，羅智強正面臨兩難，因為有一半的支持者恐將離他而去。

游淑慧昨（28）日在《全民平評理》談到桃園市長一事，她表示雖然羅智強看似已經沉澱下來，但卻是被迫沉澱，且她透露日前跟羅智強通電話後，得知對方目前正面臨兩難，因為除了羅智強的支持者外，還有桃園的市議員要他脫黨參選！

游淑慧指出，雖然對羅智強來說這件事不可能發生，但可能會有一半的支持者棄他而去，這些人的想法是覺得羅智強很孬，「黨中央把你羞辱成這樣你還留下來」，因此對羅智強來說，他已經被耍了卻還要想辦法安撫支持者，是他目前正在處理的事。

此外，游淑慧表示，張善政在選舉上僅擔任過副手，算是沒有打過選戰的類型，因此他身邊是否有能打大選的幕僚是一個很重要的問題，且張善政沒有經過真正的選戰檢驗，同樣是比較讓人擔憂的一點。

游淑慧以過去與朱立倫搭檔選總統的王如玄為例，指出王如玄當時形象非常好，結果投入大選後，道德瑕疵卻被無限放大，「這是一個新的候選人、沒有經過選戰的候選人，我們會預先看到的問題 ，所以我覺得張善政接下來除了內憂以外，他可能也要開始準備外患的應對了」。