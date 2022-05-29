索尼群星齊聚。（索尼音樂提供）

陳勢安hito造型奢華帥氣。（索尼音樂提供）

炎亞綸在hito典禮上再展舞功。（索尼音樂提供）

涂善存昨晚第一次登台北小巨蛋演出。（索尼音樂提供）

索尼音樂旗下歌手彭佳慧、韋禮安、陳勢安、炎亞綸、蔣卓嘉、柏霖PoLin、PINK FUN和涂善存，加上獲得Hito作曲人的索尼唱片音樂總監JerryC於28日登上「2022Hito流行音樂頒獎典禮」，難得齊聚一堂後台休息室熱鬧滾滾， 話題聊不完；陳勢安即將推出新書《你值得擁有一切你想要的》，這段期間變身運動員、作家和攝影師的他，昨晚終於回歸歌手身分登上睽違已久的小巨蛋，「當初發片時剛好遇到疫情，很想念小巨蛋的舞台，回歸歌手身分很舒服、自在，非常興奮」。

陳勢安為了昨天的演出，服裝搭配下足工夫，穿上大家公認只有韓星能駕馭的服裝品牌，配上價值400多萬的珠寶，帥氣逼人，他說：「感謝廠商力挺，其實有點緊張，走路的時候都會特別小心翼翼。」亮眼造型令典禮現場粉絲及電視機前觀眾看得目不暇給，被視為本屆金曲獎遺珠的他，幽默自我打氣，笑說：「金曲獎沒入圍沒關係，再接再厲，但態度的部分，我要活得像得過10座了一樣。」

炎亞綸難得和大家相聚，昨和Julia吳卓源一起在小巨蛋演唱〈不安室的奈美惠〉，為了演出效果，他主動提出希望加入舞蹈動作，百忙中硬是擠出時間和吳卓源一同苦練舞步，許久沒有在台上展現舞功的炎亞綸，精彩表現被網友力讚「舞台魅力十足」。時隔7年再次登上小巨蛋演出的蔣卓嘉，以吉他自彈自唱征服全場，他一上台就看到歌迷拿著燈排坐在和上次演出同樣的位置，感動說：「一上台就發現歌迷們舉著我的燈牌，他們是我的骨灰粉，在同一個舞台上，又可以看到他們，這是最感動的，真的是很幸福的一件事情。」

新人柏霖PoLin、PINK FUN和涂善存都是第一次登上台北小巨蛋，難掩興奮之情但也格外緊張，選秀比賽出身的柏霖累積多場Live演出，但要站上小巨蛋，他坦言很緊張，「我上台前握著經紀人的手，他告訴我去享受吧！讓我吃了定心丸。」涂善存以他創作的〈這首歌屬於你〉首登小巨蛋舞台：「對我來說真的是美夢成真，因為我一直以來都在演戲，很幸運可以跟著我的經紀人一起把這首歌帶這麼遠。」剛推出新EP《可以呀 Kya》的PINK FUN，則以熱力四射的waacking（甩手舞），展現充滿魅力的Girls Power。