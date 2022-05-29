新冠疫情衝擊上海經濟發展，上海市委副書記、市長龔正29日表示，要以超常規的力度和舉措，加快推動上海經濟恢復、重振。

龔正指出，過去三個月，是上海極不容易的日子。在官方及民眾合作下，5月16日達到社會面清零，目前正在不斷縮小封控區和管控區範圍，直至解封，這也為6月1日以後，全面恢復城市正常生產生活秩序打下了較為紮實的基礎。他稱，2500萬上海市民眾志成城、守望相助，各條戰線的抗疫勇士堅守一線、持續奮戰，為上海堅守和付出的所有人，表示衷心的感謝，致以誠摯的敬意，並指，上海是一座不斷創造奇蹟的偉大城市，堅信疫情終將過去。

龔正說，要認清大局、把握大勢，充分認識當前形勢的極端嚴峻性和穩住經濟大盤的極端重要性，堅決打贏經濟恢復和重振攻堅戰。對於外資，他說，要全力穩外資穩外貿，繼續鞏固上海作為國際資本最青睞投資目的地的地位，用好RCEP生效契機和進博會大平台，打造一流營商環境，穩定企業預期。要全力做好民生保障，抓好穩崗就業、保供穩價工作，高度重視防範化解各類風險。