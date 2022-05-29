新興國小兒童歌仔戲社團110學年度，以「虎咬豬傳奇」劇碼，拿下全國賽優等殊榮。（台中市政府提供）

萬和國中積極推動國樂推手計畫。（台中市政府提供）

為增進學子對傳統藝術及鄉土文化的認識與興趣，中市教育局多年來配合教育部藝術與美感深耕計畫，包括新興國小兒童歌仔戲社團、松竹國小醒獅社團、萬和國中國樂團等傳承民俗技藝，參加表演與比賽成果斐然。其中新興國小於110學年度以「虎咬豬傳奇」劇碼，拿下全國賽優等殊榮。

北屯區新興國小兒童歌仔戲社團自民國1998年成立，老師們用心創新歌仔戲的教學、錄製示範動作光碟片，對於傳承本土文化不遺餘力；兒童歌仔戲社團曾應邀至新加坡及大陸倉山實驗小學進行傳統藝術文化交流，亦曾前往日本千葉縣海濱打瀨小學進行國際參訪交流，做最好的國際外交。

近年來新興國小兒童歌仔戲社團多次代表台中市參加全國學生創意戲劇比賽，110學年度以「虎咬豬傳奇」劇碼，以台灣傳統小吃「割包」的別名「虎咬豬」、「福咬住」為發想，由尾牙時老闆請員工吃割包、看大戲的習俗，結合民間信仰—虎爺治豬頭皮的傳說，演出現代寓言劇，獲全國賽優等佳績。

萬和國中多年來透過國樂推手計畫，提供每位孩子學習樂器的機會，深耕傳統音樂藝術教育。校長楊峙芃說，參與計畫的孩子多數從零基礎開始，老師根據樂器編制與同學程度，挑選各類型曲目重新編曲，進行差異化教學，培養學生基本演奏技能及音樂素養，拓展孩子的視野。

松竹國小將舞獅發展為學校特色課程，讓學生認識傳統獅藝的力與美，學校的醒獅社團除定期練習外，「松竹醒獅隊」更參與校內外慶典、運動會及社區、各級政府辦理的傳統技藝展演活動及比賽，成果斐然。