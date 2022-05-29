影片曝光！保一總隊警遭學弟打斷腿 跛腳赴警局報案 （翻攝畫面／王揚傑新北傳真）

保安警察第一總隊三峽營區本月26日傳出學弟把學長打到左腿脛骨骨裂，34歲吳姓警員疑不滿49歲蔡姓警員舉報他在大巴士內丟棄空便當盒，蔡員26日上午如常駕駛警用大巴到廣場停放，吳員上車詢問「你是不是蔡ＸＸ？」，蔡員應是，吳員即上前拳腳相向，一頓痛毆，造成吳員左腿脛骨斷裂。隨後蔡員前往三峽警分局報案，提出妨害公務、傷害及毀損告訴，保一總隊也予以吳員記一大過懲處。

據了解，蔡員隸屬保一總隊第五大隊汽車隊，工作為駕駛大巴士載送隊員前往工作地點上班，本月1日蔡員在清潔巴士內部時發現1個被丟棄的便當盒，由於當天是載送第一大隊警員，故向第一大隊呈報，事後大隊查出便當盒為吳員丟棄，遂告誡吳員勿隨意棄置垃圾，吳員坦承過失，並寫報告承諾往後會妥善管理隨身物品，避免造成他人困擾。

事後吳員不滿遭人舉報，自行查出當日駕駛員身份，1日趁蔡員值勤時，出手報復。蔡員受傷後前往三峽分局吉埔派出所報案，控告吳員妨害公務、傷害及毀損，派出所依法受理，近日將傳喚吳員到案。

保一總隊表示，案發後與三峽分局保持密切聯繫，以掌握後續偵辦情形，並立即召開風紀評估會議，提報吳員為關懷輔導對象加強管考。另吳員無視警察風紀，毆傷警備車駕駛員警，影響勤務運作，違反品操紀律情節重大屬實，已依規定予以記一大過處分。