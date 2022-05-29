端午節將屆，面對疫情嚴峻，許多新住民無法返鄉過節，民眾黨祕書長謝立功、民眾黨新住民委員會顧問馮啟彥今（29日）邀請新住民朋友一起分享家鄉粽子、品嚐異國風味粽，一解鄉愁，並透過送粽子給台大醫院第一線醫護人員，以行動感激他們為疫情奔波的辛勞，盼促進台灣族群融洽。

謝立功表示，台灣因為各國新住民的加入更為多元，台灣民眾黨成立新住民委員會關心新住民的生活種種，以及權益，面對許多新住民受到防疫邊境管制的原因，出入境不方便，很多人為照顧家庭無法返鄉，家屬也受限法令無法來台，今天透過這樣的機緣，透過這樣的活動盼結合所有台灣人感情，一起來了解多元文化。

現場展示台灣的閩南粽、苗栗客家粽，新住民朋友展示家鄉肉粽。來自印尼的林采妮介紹傳統開齋節分送給他人的Ketupat，並現場教學如何用椰子葉編織這款象徵團結的粽子。

民眾黨表示，透過來自印尼、越南、柬埔寨，以及大陸等地的新住民介紹，大家認識不同國家的粽子，不論包的時間點、材料，甚至形狀都不一樣，同樣的是團結好寓意。

會後，新住民們帶著各國家鄉特色粽，送給台大醫護人員表達感謝。身為醫師的馮啟彥表示，近年台灣新住民人口逐年增加，是台灣活力來源，這次透過活動展現多元文化之外，藉機表達對醫護人員致敬。

馮啟彥也說，不要誤信醫院病床空床很多的假象，據了解，台灣醫療量能緊繃，醫護人員為照護病患染疫風險高外，病床量能也下降，因此台灣民眾黨帶領新住民送粽送情，向第一線醫護人員致敬。