新北議員參選人呂家愷質疑中央為何不早點實施。（呂家愷提供）

「快篩陽＝確診」新制實施後，指揮官陳時中表示明顯減輕急診壓力，新北市議員江怡臻今表示，中央早知如此，何必當初一意孤行，為什麼不在新北建議時就立即實施，為什麼之前要讓民眾苦苦等候；新北市議員參選人呂家愷也說，中央直到26日才開放確診新制度，不僅打了自己的臉，也有許多生命就此逝去。

江怡臻表示，侯友宜市長5月1日就呼籲的確診新制，過了一個月終於上路後，短短三日，單日急診人數2.5萬，相較於高峰單日突破4萬人，已大幅減輕急診醫護壓力。

江怡臻說，確診舊制讓民眾拖著病體、推著輪椅、抱著小孩，不分晴雨冷熱，排隊等待PCR，實在苦不堪言，如果不是這樣的PCR政策，哪一個人願意在急診排隊呢？

江怡臻表示，現在是疫情高原期，死亡率和中重症頻創新高，民眾焦慮心慌，新制未上路前，有多少人因中央的一意孤行，無法第一時間獲得治療，甚至病況加重，中央地方團結抗疫，才能戰勝疫情，衷心希望能夠共同努力，才是民眾之福。

呂家愷也說，當地方政府呼籲必須戴口罩避免群聚，執政黨說這是製造恐慌；當人民需要疫苗時，中央政府不積極爭取國際疫苗，硬要自己做，最後還得靠民間努力人民才有得注射；當國際疫情嚴峻，民眾要求入境普篩時，中央政府開放了國門，造成台灣疫情擴散；當疫情急劇升溫，前線醫療量能崩潰，大家在呼籲居家隔離、快篩即確診時，中央是要拖個幾天再上路。若中央這幾年可以早點做，可以真的「超前部署」，或許人民的生命是不是就不會默默流失。