國內本土疫情嚴峻，根據教育部截至昨日統計，全國確診學子人數已逾18萬人，計有6178校已停課，營養午餐也因此暫供。農民表示，停課讓出蔬菜貨量大減，農糧署媒合通路也會碰到規格、品質要求不同而談不攏的情形，最大的損失還是在供應端。

正暘農產股份有限公司總經理黃志漢表示，因應各縣市持續實施停課，現在一天蔬菜出貨量只剩3-4噸，因為低收入戶、家中沒有電腦的家庭孩子還是要去學校上課，再來就是請契作農民繼續減少後面的種植量。

黃志漢說，農糧署有推「有機農民生產轉銷補貼作業規範」媒合超市和實體量販店，透過包裝菜來做行銷，今年因為超市端算順暢，加上沒有三級警戒，今年蔬菜箱反而不好推。

他說，農民端和食材供應商損失相當大，尤其食材供應商收的菜無處可去只好冰起來，冷藏所需的電費持續支出，媒合通路也會碰到運送、價格、品質等問題，例如超市要求的規格受限於包裝，農民端和通路端也可能談不攏。

菜農林佳新表示，學童停課，北部團膳業者停止供餐，自然要求產地合作社場與截切業者停止供貨，也就不會給農民叫貨，原本計畫中生產的蔬菜就會跑到傳統議價市場、包裝場、拍賣市場等，大家一起大打混戰，自然導致產地價格不佳。

而大家或許會問，難道沒合約保障？林佳新說，政府沒給團膳業者這份保障，怎麼覺得上游會對農民有這種保障？真正的損失還是在農民端。

農糧署副署長姚志旺表示，因應停課措施持續，只要是受影響的契作學校午餐有機食材農企業，都適用「有機農民生產轉銷補貼作業規範」的補貼內容，該規範已上路一段時間，生產的有機蔬菜將協助媒合到各通路，也有捐贈給社福單位等措施，農糧署會透過持續轉供來協助農民。