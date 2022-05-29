有些人因為個性開朗、情商高，又很懂得交際溝通，所以在異性眼中很有吸引力。命理網站「星座巫師」分享，水瓶座、處女座、雙子座的桃花運很旺，但他們都能抵抗外在誘惑，對於另一半相當專情，絕不花心。

1、水瓶座

水瓶座性格成熟穩重，外出時也會將自己打扮得乾淨整齊，因此氣質相當出眾，容易招異性喜歡，桃花運非常旺盛。然而水瓶座對待感情比較挑剔，喜歡跟著感覺走，只會跟真正有好感的人在一起，所以一旦他們認定一個人，就願意和對方走完終身。

2、處女座

處女座追求完美，外在形象維持得很好，因此容易吸引異性，桃花運很旺。但在感情中，處女座比較被動、理性且挑剔，尤其是在結婚方面，他們認為寧缺勿濫，也不能隨便將就，所以非常難追到手，除非是他們認定的對象，才會接受有人來搗亂他們的生活。

3、雙子座

雙子座個性幽默、情商很高，和他人相處時懂得化解尷尬、調節氣氛，總是有辦法逗大家開心，因此異性緣非常好。不過一旦雙子座陷入一段感情，就像是變了一個人，不再有興趣對其他異性開玩笑，對於別人的示好，他也會直接了當地表明，自己的心裡已經有人了。