因為指揮中心作業緩慢，許多因為居家隔離而無法參加大學申請入學二階甄試面試的考生，到現在還拿不出居隔證明，影響升學權益。教育部今表示，若考生因地方衛政單位作業，致需延遲提交證明文件者，大學均會同意由考生簽立切結書，並於事後補件方式，給予彈性。

配合指揮中心5月25日公告民眾可透過健保快易通APP申請COVID-19數位證明（含接觸者隔離證明）等資訊，教育部5月26日通知各大學可採認該數位證明取代紙本居隔單或確診單。如果因地方衛政單位作業致需延遲提交證明文件者，考生可簽切結書，目前已有多位考生先切結適用防疫應變機制，事後也順利補件。

教育部指出，若有個案考生遇有地方衛生單位資料遺漏、或數位證明查無資料等不可歸責於考生的情事，可向教育部反映，以轉請該考生擬面試的大學同意該考生先切結適用防疫應變機制。但因大學招生係涉及整體公平性，考生後續仍應提交證明文件，交付大學據以認定，否則仍須依招生簡章規定視為面試缺考。