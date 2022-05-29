蘇貞昌資訊戰說 資深鄉民吳訓孝「PTT的網軍只有一種顏色」。（吳訓孝提供）

郭彥均發文風波引在野黨不滿 蘇貞昌：資訊戰不能鬆懈

藝人郭彥均事件行政院長蘇貞昌今表示，對於資訊戰不能鬆懈，曾任PTT站長的資深鄉民、新北市三重蘆洲區議員參選人吳訓孝表示，完全感同身受蘇院長的堅持，他從2015年擔任PTT站長期間，見證許多了綠營對「資訊戰不能鬆懈」的堅持，自2018年以來在PTT上面的資訊戰有許多的事件，卻幾乎都與民進黨有關。

吳訓孝說，根據鄉民uhbygv45整理出來的資料顯示，自18年以來，異常行為帳號多為泛綠立場，其中包含卡神被刪除的帳號高達2400個以上，以及督割李柏璋也有50組以上在PTT發文，一般鄉民都認得出來，就是民進黨認不出來。當然不會缺少公關公司搭配著這些人留言帶風向，其中最特殊的案例就是曾經引起風波的瑋豐事件。

吳訓孝說，與蘇院長有關的資訊戰事件則是2018年的時候「跑步哥集團」，第一波遭逮的約有22個帳號專門執行捧蘇打侯的動作遭到李正皓爆料，之後其中一位帳號持有人黃姓男子還怒告李正皓和劉寶傑，之後接受到不起訴處分。

吳訓孝說，最新資訊戰事件中，即為PTT的創辦人杜亦瑾，其中提到「杜奕瑾認為謝寒冰的評論不符事實，但謝寒冰的言論只是夾敘夾議的意見表達，況且PTT由杜奕瑾創設，PTT遭林瑋豐利用發表反串文而操縱社會氛圍、影響民意形成，此網路生態的成形與運作，確實與杜奕瑾有相當關聯，因此謝寒冰的批評內容縱非全然真確，與主要事實並無顯然背離。」、「杜奕瑾在民進黨執政期間擔任中華電信獨董、文策院董事，創設台灣AI實驗室受NCC委託執行總統大選電視新聞報導觀測工作，曾被媒體質疑「綠營酬庸」，PTT上也有用戶發言稱「杜奕瑾是民進黨支持者」，可見謝寒冰的說法也不是片面、無端，法官最後認定謝寒冰沒有不法侵害杜奕瑾名譽權，判決杜奕瑾賠償及道歉請求駁回。可上訴。」

隨著接下來的數位通訊傳播法可能將PTT、Dcard列管，吳訓孝指出在法規訂立上完全欠缺明確性，無疑讓我國的網路平台表現自由及言論自由倒退，蘇院長所謂的資訊戰並不是真正的資訊戰，而是僅能形成對自己和黨有利的資訊戰，呼籲應盡速回頭撤除法案，而不是一邊喊著謙卑一邊用著種種手段控管人民。