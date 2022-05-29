樂天桃猿截至29日為止共匡列20名一軍球員，包含1名解隔期滿但快篩仍呈陽性的選手，經賽務部討論疫情與後續解隔情形後，決定即日起將停賽至6月2日，後續視樂天桃猿通報結果進行復賽，總計目前猿隊因疫情共停賽7場比賽。

樂天桃猿自5月18日起受到疫情影響至今，估計最快至6月3日解隔離人數才可達復賽條件，因此聯盟決定將原訂5月30日編號第67場樂天桃園球場之補賽及6月1、2日例行賽編號第100場、第102場洲際球場中信兄弟主場賽事進行延賽，比賽日程另行公布。

聯盟表示，五球團訂定之防疫規定，一軍球員匡列14人以下，以二軍球員支援；一軍球員匡列超過14人則停賽的標準，各球團已經沿用至今，「有關是否降低停賽門檻，聯盟均尊重五球團領隊意見與共識，如球團有意降低停賽門檻，聯盟願意通知召開領隊會議討論，但至今尚未收到球團提出。」

針對達到門檻即停、復賽，聯盟均按照領隊會議防疫規定執行，聯盟表示，因各隊球員解隔後可回歸上場時間不一，領隊會議並未另提辦法，因此達復賽標準後，球隊均自行透過觀察球員身體狀態，選擇直接歸隊或二軍支援的方式，為目前各隊針對球員解隔後的調度模式。