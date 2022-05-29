行政院長蘇貞昌到衛福部台中醫院視察，指示衛福部執行長王必勝研究在公立醫院、醫學中心外開大型施打站施打兒童疫苗。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

新冠疫情往中南部延燒，行政院長蘇貞昌29日特別到衛福部台中醫院視察，除向醫護人員表達感謝，他也指示衛福部執行長王必勝研究在公立醫院、醫學中心外開大型施打站施打兒童疫苗，以及對中高齡長者如出現中重症1小時內給藥，並要求中央發給醫護的防疫津貼，錢到就要快點發。

蘇貞昌感謝醫護同仁將士用命，他說，台灣因全國各界努力，疫情過去受國際肯定，現在是要進入正常生活、與病毒共存最關鍵戰役，確診人數緩步增加非衝天炮式增加，都是預期中。而透過分流減少醫護負擔，隨這各種因應政策施行也做到了，讓民眾自主快篩、快篩劑取得也更方便，PCR量也變少。

蘇貞昌說，小朋友疫苗政策看起來是最關鍵戰役最後必須處理好的，他強調，兒童施打無論是莫德納或輝瑞疫苗，本來是要在學校施打，可以非常平均在各地馬上施打，但因學校停課，才會發生家長四處排隊帶小孩打疫苗的情況，中央應即時因應、且要快。

他表示，隨著疫情往中南部走，立法院副院長蔡其昌建議，一方面讓基層診所持續兒童疫苗施打，也在部立醫院、台中榮總等大型醫學中心外加開大型施打站，他也當場請同行的衛福部執行長王必勝，就疫苗、醫護人力配置趕快弄出來。

他也以台中醫院侯伯承簡報「任何一個人到醫院，藥1小時入口」要求長照機構或長者、高齡如果有中重症，藥要在1小時內就可以給，這部分也要求王必勝督導研議。

另，蘇貞昌也強調，中央不斷調高醫護人員協助防疫津貼，看能不能縮短如抗病毒藥一樣到1小時內就撥給醫護，津貼到錢就快發，醫護人員這麼辛苦，這方面還要慢就不應該，如果再刻扣就更不應該；最後他也強調，中央地方合作把防疫做好，最後關鍵戰役，大家一起加油。