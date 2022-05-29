台南市沙崙國中轉型為全台第一所從幼兒園（K）至12年級（高三）具特色雙語教學示範學校，歷經3年籌畫後，29日舉行新建工程動土典禮，預定2025年完工招生。

市府教育局指出，未來的沙崙高中總校地面積5.18公頃，預計投入總經費約8.4億元，除新建幼兒園、國小部與高中部等各棟教室外，也將興建廚房與具備溫水游泳池的多功能體育館，並將取得鑽石級綠建築與合格級智慧建築標章。

教育局還說，新建校舍特有的Learning Hub設計，強調各教育階段在空間上不僅保有各自活動領域，也能透過開放、彈性共享空間，讓不同教育階段的學生們互相交流及學習，符合當前108課綱強調自發、互動與共好的精神。

市長黃偉哲認為，沙崙綠能科學城是台南市轉型為智慧科技、人文關懷與環境永續的重要引擎動力來源，市府團隊極力爭取中央經費的挹注，並搭配市府預算，希望在此打造一個優質的教育環境，除將雙語教育列為教學重點外，也將成為永續綠能與智慧創新生活結合的前瞻學校。

教育局長鄭新輝表示，沙崙國中為轉型為全雙語學校，從107學年度起即試辦領域雙語教學實施計畫，110學年度共有自然、表演藝術、音樂、體育、童軍及資訊科技等科目採雙語課程教學，並將逐年增加以雙語進行教學的領域，未來學生的學習課程中，將有1／3以上節數採雙語教學。

沙崙國中校長陳柏蒼則強調，未來規畫招收幼兒園2班、國小部18班、國中部18班、高中部9班，學校將以雙語教學作為課程發展主軸，並結合沙崙綠能科學城的資源，輔以永續綠能智慧創新做為課程發展情境及實踐，打造沙崙高中成為科學城中的魔法學校。

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