侯友宜母親侯呂秀蓮今天中午出殯，侯友宜手捧遺照送媽媽最後一程。（張亦惠攝）

侯友宜母親侯呂秀蓮今天中午出殯，侯友宜手捧遺照送媽媽最後一程。（張亦惠攝）

新北市長侯友宜的母親侯呂秀蓮5月23日辭世，享耆壽92歲，今天中午舉辦家祭後出殯，未辦公祭，侯家人十分低調，婉謝花圈等，侯友宜神情哀戚，手捧遺照，送媽媽最後一程，他也向太保市長黃榮利表示，可能是爸爸要將媽媽帶到身邊。

侯友宜母親家祭在朴子市立殯儀館舉行，侯友宜與親人們遵照佛教禮儀隨著法師誦經，瞻仰最後遺容，恭送靈柩上車，儀式肅穆莊嚴，太保市長黃榮利、祕書鄭淑分及朴子市長吳品叡皆前往致意。

黃榮利表示，侯友宜是嘉義傑出子弟，跟其妹妹的交情不錯，因此前來致意，侯友宜神情哀傷感謝他前來，也向他表示，父母感情很好，可能爸爸想將媽媽帶到他身邊。

雖未舉辦公祭，但新北市鶯歌區鳳祥里長曾勝利特地搭高鐵南下，曾勝利說，去年侯市長父親過世時恰好遇到三峽工安意外，他處理公務後才返回嘉義處理爸爸的喪事，非常感謝他這幾年來對新北的付出，因此侯市長的媽媽出殯特地前來致意，希望市長節哀順變。