國際青年商會亞太大會日本大阪閉幕，中市府力推台中觀光、行銷台中旅遊。（台中市政府提供）

新冠肺炎疫情持續延燒，重創國內觀光產業！全球最大青年NGO組織「國際青年商會」在日本大阪府堺市舉辦為期4天的「2022年亞洲太平洋地區會員代表大會」29日落幕，台中市觀旅局攜手台中市亞哥國際青年商會，突破疫情國境限制力推台中觀光，為即將鬆綁管制的國際入境旅遊市場展開布局。

觀旅局指出，看準全球旅遊相關產業正逐漸復甦及台日長久友好情誼，與台中市亞哥國際青年商會合作，在日本亞太大會台灣之夜透過實體展覽、日文導覽，及駐員解說等方式，跨國推廣台中觀光景點及特色旅遊。

觀旅局除為停滯近2年的台日觀光帶來嶄新契機，透過此次大會共超過30個國家代表團，6000名以上國際人士參與，讓台中豐富旅遊資源成功展示在國際友人面前。各國國境已陸續鬆綁，適逢日本宣布將放寬旅遊入境限制，重啟國際觀光團入境，相信挺過這波疫情後，定能重迎國際入境觀光熱潮。

台中市青年商會說，國際青年商會104個會員國共超過16萬名青年會員，世界總會提出「JCI RISE」的目標，希望全球青年在共同面對COVID-19影響時，能夠維持和重建經濟和勞動力士氣，並與社會各界合作。該會與觀旅局共同合作，在國際交流時，扮演台中觀光大使的任務，意義非凡。

觀旅局強調，台灣青商國家總會預計今年9月於中台灣辦理全國年會，如國境順利開放年會可望邀請日本友好都道府縣觀光單位，赴中台灣進行觀光交流、合作推廣、台日文化祭及地方創生特色展等系列活動，屆時該局將鎖定主題，積極行銷及洽接合作，讓目標市場的遊客更加認識台中前來觀光旅遊。