今日新增378例中重症個案，重症個案中，新增兩例10歲以下兒童個案，分別為一歲女童與六歲男童，兩人都併發腦炎。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，重症個案中的1歲女童沒有慢性病史，疑似腦炎症狀已經改善。女童5月25日發燒，26日檢驗陽性，當天急診就醫經醫生評估適合返家，但返家途中又出現全身抽搐再送回急診。當時有意識變化、呼吸窘迫、立即插管。診斷懷疑是腦炎，電腦斷層有輕微腦腫脹，使用抗癲癇藥物藥物、免疫球蛋白、類固醇。所幸，5月27日隔天就移除呼吸器，轉一般病房觀察，生命徵象穩定不需用氧。

另一名6歲男童5月21日發燒，到醫院採檢確診，在家中服藥，因食慾、活力減退，5月24日出現全身抽搐，再度送醫入住醫院加護病房，診斷疑似腦炎5月25日插管使用呼吸器，5月27日拔管。使用免疫調節劑、瑞德西韋，目前還在加護病房救治中。

目前國內10歲以下確診兒童中，共22例重症，其中11例腦炎，10人死亡（5腦炎、2肺炎、1敗血症、1家中死亡1共病）。而11例腦炎個案中，除了5人死亡，目前6案中，已經有5人拔管，只剩1人還在使用呼吸器。