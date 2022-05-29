天使一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）29日賽前在IG貼出一段影片，他在家中與1歲多的兒子貝克漢練球。卓奧特拿著玩具球棒，蹲著喊「加油啊老弟，我們得練一練爹地的揮棒，最近安打不多啊。」結果卓奧特轟了全壘打開心甩棒，讓兒子都有點不服氣，拿起球棒也想試試看。

有趣的是練球似乎產生效果了，同一天對戰藍鳥，卓奧特4打數3安打繳出猛打賞。第7局下，大谷翔平觸身球上壘，卓奧特鎖定一顆四縫線速球轟成兩分全壘打，個人本季13轟！天使官推還戲稱他是「貝克漢的學生」。

Beckham Trout's student took this one deep! #GoHalos pic.twitter.com/8OuhV943Pi — Los Angeles Angels (@Angels) May 29, 2022

此戰打得相當激烈，藍鳥首局先馳得點，天使第5局打回兩分，第7局藍鳥打下兩分又超前，然後卓奧特兩分炮再反超，藍鳥第8局連續長打又奪回領先，一直打到9局下，天使又在兩出局落後1分時攻占滿壘。在這個決勝時刻，藍鳥換上史崔普林（Ross Stripling）登板，維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）揮空兩球之後仍朝著第3球出棒，打成內滾出局。藍鳥在惡戰之後終於以6比5險勝。

卓奧特目前以長打率0.673、攻擊指數1.095領先全聯盟，天使還有三壘手達菲（Matt Duffy）單場5打數4安打的超水準演出。大谷4打數掛零，他第7局打擊時被球擦過右臂，藍鳥提出挑戰，主審維持觸身球的原判。捕手鈴木清則是相當倒楣，在自家投手練投時被砸傷退場。