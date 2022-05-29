2022年法國網球公開賽會內賽進入第2周，男、女單打方面已經從128位激烈競爭到只剩16強，而女單近幾年人才輩出，在本屆法網更能看出就算是頂尖種子好手，也可能被扳倒的畫面。本屆法網女單16強中，目前只剩現任世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）是僅剩的前十種子，為1968年進入網球公開賽年代以來，法網首見16強名單中女單前10種子只剩1位。

大會5月28日這天賽程，女單第3種子、西班牙芭多莎打到一半因為膝傷傷退，3比6、1比2送第29號種子庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）晉級16強，之後白俄羅斯第7種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）6比4、1比6、0比6不敵義大利第28種子吉奧爾吉（Camila Giorgi），成為另一個提前出局的前十種子。

女單前十種子持續落馬，讓波蘭球后思薇雅蒂成為本屆法網女單16強僅存的前十種子，外電指出，這是進入網球公開賽年代以來，法網第一次女單16強只剩1名前十種子，四大公開賽則是史上第2次，2018年溫布頓草地網球錦標賽女單16強也出現過，男單則是1998年法網。