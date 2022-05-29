好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp），近日因遭前妻安柏赫德（Amber Heard）於媒體上影射家暴，陷入難纏的離婚官司，而使他形象全毀，痛失多部電影中的重要角色，不過還是有金主願意與他繼續合作，原因曝光也讓網友們震驚不已。

現年58歲的強尼戴普近日與前妻安柏赫德的離婚官司陷入難纏的「延長戰」，經過6周的審判，本月27日展開最終詰辯交付給7人陪審團，而強尼戴普控告安珀赫德誹謗，求償5000萬美金（約台幣15億），以及安柏赫德反控強尼戴普並求償1億美金（約台幣30億）的案子，法官將在美國時間31日一併進行判決，也就是說最糟的情況有可能兩邊同時都敗訴，雙方都得進行賠償。

而強尼戴普自從爆出家暴案後事業重挫、形象全毀，一連遭到《神鬼奇航6》及《怪獸與鄧不利多的秘密》2部電影換角，不少廣告代言也紛紛與他做切割，損失相當慘重，不過法國奢華品牌Dior卻逆風保住強尼戴普香水代言人的身分，原因在於在強尼戴普接下代言後，這瓶男性香水在2021年曾創下「3秒賣出1瓶」的驚人紀錄，穩坐銷售龍頭，甚至一度超越女性香水的銷售量，最高紀錄曾一天賣出450萬美元（約台幣1.3億），強大的帶貨力也讓他成功保住飯碗。