今年適逢大里國小50週年校慶，29日由縣長林姿妙、代理鎮長蔡文益、頭城鎮民代表主席楊碧村及草嶺慶雲宮主委鄭順利共同主持開工動土儀式為工程祈福、慶祝校慶。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

大里國小學校依山傍海、環境優美，教育部自921地震後，針對全國各縣市國中小校舍進行耐震詳評及補強工作，在2016年大里國小因耐震詳評未符標準，經評估後需拆除重建。（吳佩蓉攝）

大里國小學校依山傍海、環境優美，教育部自921地震後，針對全國各縣市國中小校舍進行耐震詳評及補強工作，在2016年大里國小因耐震詳評未符標準，經評估後需拆除重建。（吳佩蓉攝）

大里國小學校依山傍海、環境優美，教育部自921地震後，針對全國各縣市國中小校舍進行耐震詳評及補強工作，在2016年大里國小因耐震詳評未符標準，經評估後需拆除重建。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府教育處表示，該校舍將興建地下1層、地上3層，總樓地板面積為2973.6平方米，約有18間教室的規模；建築設計部分，依山勢而建、仿造大里梯田意象、牆面配色以自然大地色系為主。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府教育處表示，該校舍將興建地下1層、地上3層，總樓地板面積為2973.6平方米，約有18間教室的規模；建築設計部分，依山勢而建、仿造大里梯田意象、牆面配色以自然大地色系為主。（吳佩蓉攝）

大里國小為宜蘭最北端的學校，2016年因耐震詳評未符合標準，經宜蘭縣政府向教育部爭取校舍新建工程經費1億2864萬元，於今年3月發包工程，預計2023年12月完工；縣府更在2020年取得草嶺慶雲宮同意捐贈土地給學生使用，今（29日）上午10時在大里國小舉行校舍重建動土暨50周年慶祝典禮。

大里國小現址為草嶺慶雲宮舊廟址，廟方無償提供舊廟地給學校使用，遂於1964年設立大溪國小大里分班，1966年改為大溪國小大里分校、1973年獨立設校迄今。

大里國小學校依山傍海、環境優美，學區綿延長達近10公里，教育部自921地震後，針對全國各縣市國中小校舍進行耐震詳評及補強工作，在2016年大里國小因耐震詳評未符標準，經評估後需拆除重建。

經宜蘭縣政府向教育部爭取1億2864萬元的經費，在今年3月29日完成工程發包，工期約500天，預計明年12月完工啟用；縣府遂在2018年3月進行該校師生安置計畫，借用大溪國小教室上課，為解決學生就學交通問題，縣府亦補助交通費，減輕學生就學負擔。

宜蘭縣政府教育處表示，該校舍將興建地下1層、地上3層，總樓地板面積為2973.6平方米，約有18間教室的規模；建築設計部分，依山勢而建、仿造大里梯田意象、牆面配色以自然大地色系為主；除考量再生能源外，也加強東北季風、強降雨的排水、抗風壓靜音等設計，並增厚水泥保護層抗腐蝕。

今年適逢大里國小50週年校慶，29日由縣長林姿妙、代理鎮長蔡文益、頭城鎮民代表主席楊碧村及草嶺慶雲宮主委鄭順利共同主持開工動土儀式為工程祈福、慶祝校慶。

林姿妙表示，未來大里國小新校舍興建完成，期盼強化學生和大里這塊地域的連結，包含增設山海課程、漁業型態及體驗海洋休閒運動等，讓教育成為宜蘭安定與持續前進的動力，共同拚出宜蘭好教育。