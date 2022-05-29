康士坦的變化球昨在小人物音樂祭演出。（WINDIE Music提供）

神棍樂團昨在小人物音樂祭演出。（WINDIE Music提供）

「小人物音樂祭」昨（28日）在圓山花博花海廣場舉辦，其中「毀容姐妹會」feat.張秀卿共演，張秀卿甫登台就笑說：「你們知道為什麼今天出大太陽嗎？因為我是陽光女孩！」打趣問：「你們覺得我本人怎麼樣？楊繡惠、王彩樺、張秀卿，誰最漂亮？」台下觀眾大喊「張秀卿」，讓她開心直呼：「楊繡惠、王彩樺有沒有看到？妳們遜掉啦。」昨正好是張秀卿的生日，主辦單位在演出結束後慶生，讓她感動地說：「畢生第1次那麼多人幫我慶生，謝謝大家幫我過26歲生日。」

小人物音樂祭以「康士坦的變化球」在「頂天立地舞台」的精彩演出作為開場，康士坦的變化球接連演唱多首膾炙人口的歌曲，如《對不起我做不到答應你的事》等。接著毀容姐妹會於「穩扎穩打舞台」登場，揪團樂迷高呼「醫美納健保」，亦歌亦戲的演出讓台下觀眾笑翻，他們和金曲歌后張秀卿合體演出，送上〈車站〉等張秀卿的經典歌曲。

前幾日加入小人物音樂祭的「救援投手」大象體操接著登台，一連演出〈中途〉、〈春雨〉、〈水底〉等歌讓歌迷大飽耳福。接著再由含金量超高的陣容輪番上陣，包含The Tic Tac、裝咖人、非人物種、FUTURE AFTER ASECOND，為小人物音樂祭注入不斷電的活力。佛系死亡金屬樂團「達摩樂隊」在夜晚中氣勢登場，他們將佛經化作一首首歌曲，並請來妙本法師現場參與念佛，更特別邀請到台中樂團「固定客」北上參與，2組樂團共演歌曲〈師父〉，超嗨氣氛讓達摩樂隊主唱Joe大喊「我還要」，妙本法師也在演出中段「開示」，提醒大家「時時存好心、做好事」，更提到希望素有「地獄倒霉鬼」稱號的固定客樂團可以變成「人見人愛的固定客」，令台下觀眾不禁大笑。

達摩樂隊也在演出後由師父領軍，帶領台下樂迷一同迴向，現場氣氛超莊嚴。而壓軸演出的是神棍樂團和P!SCO的拚台企劃，融合傳統布袋戲「拚台」的概念，讓樂團以同時演出

的方式，進行音樂上的互動較勁。兩組樂團一左一右，彷彿各自為營，卻又能夠合而為一帶來精彩演出。在演唱〈人類學家〉前，神棍樂團表示「我們組樂團最大的夢想就是跟妹子一起玩音樂，現在可以一起演唱樂團界的〈屋頂〉很開心！」除了共同演唱，他們更在演出中交換樂團成員，互相cover彼此的歌曲，最後演出在〈Penguin Disco〉、〈九號公路〉的大合唱中劃下完美的句點。