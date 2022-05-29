國內確診人數不斷攀升，抗病毒藥物需求量大，中央流行疫情指揮官陳時中今天重申，國內採購的藥物數量絕對充足，以高推估15％的用藥比例計算，約可供685萬人使用，且目前確診用藥率3.97％，也遠超美國、日本等先進國家。

陳時中表示，國內目前光是抗病毒藥物的庫存，就可滿足500萬人用藥需求，這還是用最高15％用藥比例計算得出的結果，也就是以每100名確診者，可能有15名確診者須用藥的前提下計算。

陳時中指出，美國、英國、香港、日本、韓國過去的疫情都相當嚴峻，從相關的確診數字來看，應具備一定參考價值，其中以美國的用藥比例最高，達3.27％，其次為日本的2.78％，而台灣目前是3.97％，超過其他兩個先進國家。

陳時中說，國內用藥普及率高，必須歸功於醫療普及率高，且配藥點相當廣泛，以及健保整理出的不適用藥例，讓臨床醫師能在第一時間給予開立，期盼未來能藉由更廣泛的投藥，控制住疫情。