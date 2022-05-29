被認為是民進黨最強母雞的衛福部長陳時中，近日因持續惡化的疫情，遭外界質疑是否能卸下指揮官之職投入選舉。國民黨台北市議員游淑慧表示，原本陳時中有很高的支持度，普遍被認為比較難打，但根據近日的狀況判斷，前交通部長林佳龍反而更棘手！

游淑慧昨（28）日在《全民平評理》分析指出，若林佳龍選台北，綠白會聯合攻擊蔣萬安，因為他民調最高，但若陳時中選北市就會變成藍白聯合打他，且台北市長柯文哲還會將陳時中所有對北市不公平的相關防疫政策公開，全部一條一條列出來算。

「我現在蠻樂見陳時中下來選！」游淑慧表示，陳時中過去有一些傳聞，包括當行政院衛生署（衛福部前身）副署長時疑似有健保問題，也曾跟醫藥業者傳出一些問題，剛好都可以接受檢驗，而林佳龍早就受過政治檢驗，有市政經驗又比陳時中年輕，因此本來認為陳時中比較難打的藍營，近日反而認為林佳龍可能難打一點。

游淑慧指出，若民進黨不派陳時中選北市，北北桃的布局就要重新聯動，但綠營在新北市已經沒人了，藍營在桃園又提出院長級的行政院前院長張善政，因此現在的狀況反而是總統蔡英文騎虎難下！

不過游淑慧認為，依照民進黨的布局，陳時中選北市的機率還是比較大，但如果疫情持續惡化、死亡人數不斷攀升，尤其兒童的重症、死亡若出現在北市，「我說真的，都不要選了。」