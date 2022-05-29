澳門賭王何鴻燊千金何超蓮，2019年和4月認愛大陸男星竇驍，經常在社群上高調放閃，甜蜜感情羨煞眾人，近來男友竇驍主演作品《良辰好景知幾何》播出大結局，疑似不滿有人在網路針對竇驍放出的黑料，28日何超蓮則在粉絲群留言「這劇明明就靠他撐起來的」，但其實該劇有不少資深演員參演，引發外界批評。

何超蓮粉絲群裡的爭議留言，已登上微博熱門話題搜索，話題仍持續不斷延燒。(圖/微博)

陸網上正在瘋傳，有1名疑似何超蓮的帳戶，一連在粉絲群痛罵「太會了」、「人家有組織有系統的黑」、「感覺怎麼樣都要被罵」、「咱就是這劇明明就靠他撐起來的」、「他看得開我看不開」還指出了一個關鍵的她「這麽用心幫她對戲讓她演好結果被黑」雖未點名但網友推測《良辰好景知幾何》女主角陳都靈。

陳都靈作為女主角被網友推測是幕後放黑料的人。(圖/陳都靈 IG)

該部《良》作品已播出結局，竇驍在24日大結局發文曬照，女友何超蓮搶頭香留言「第一個」，被網友圍剿「都大結局了，能不能別在這刷存在感啊」、「你們這一對真讓人下頭（感到掃興），早日嫁入豪門別再拍戲啦」、「為啥非得要搶前排怒刷存在感，敗壞觀眾好感嗎？」再加上竇驍配圖未有男女主同框照，更加引發部分網友不滿，直言「沒一張和女主的照片，演員都在就缺了女主，不大氣啊」。

竇驍(右)回應女友何超蓮愛意，經常曬出和兩人之間的親蜜合照。(圖/竇驍 微博)

竇驍微博發文未同框女主角陳都靈。(圖/竇驍 微博)

何超蓮兩次發言都引起議論，網友們指出，電視劇還有胡軍、董璇、王勁松等演員實力堅強，光是何超蓮粉絲群裡這句「明明就靠他撐起來」，被指格外不尊重幾位演員前輩，若真的何超蓮那麼在意男友，網友笑稱「建議以後千金投資，男的一人演完所有角色，說得好像其他演員沒出力一樣」引起網友強烈不滿。