香港一年一度的薪酬趨勢調查18日已公布，香港公務員薪資趨勢淨指標為低層及中層分別加薪2.04％、4.55％，但高層加薪則達7.26％幅度遠遠高於中低層，更高過「通膨」。香港公務員事務局局長聶德權29日表示，香港公務員已凍薪兩年，薪資未能追上通膨，公務員對加薪有合理看法和要求，但薪資趨勢淨指標只是其中一個參考指標，港府仍會考慮公務員士氣、整體經濟情況、港府財政狀況等其他五項因素。

聶德權說，過去兩年公務員團隊都因應社會情況而凍薪，未能追上通膨幅度，今年公務員薪資趨勢淨指標為低層及中層分別加薪2.04％、4.55％，公務員對加薪有合理看法和要求，但他強調不能「機械式地跟隨」淨指標。他說，在過去29次薪資調整經驗，有10次沒有根據淨指標作調整，例如在2000年及2009年金融風暴期間。

聶德權表示同意調查細節有檢討空間，因沒有顧慮到已裁員或結業的情況，但認為調查給予重要參考數據。

香港勞工及福利局局長羅致光則表示，「最低工資委員會」正進行新一輪法定最低工資水平的檢討，此時不宜就檢討工作公開表達意見，並希望委員就法定最低工資的建議水平達成一致共識，在今年10月底前提交報告，讓特首會同行政會議作出決定。