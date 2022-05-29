中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7萬6539例本土確診個案，境外66例，死亡人數有145人，比昨天127人還多，死亡人數再刷新高，其中確診各縣市中，以新北市新增14848例最多，其次為高雄9563例，指揮官陳時中表示，「北部越看越像已經平穩」，全國大致數目緩降，是反應北部平穩一段時間，不過現在南部升，因此整體還在高原期裡面。

指揮中心今天公布國內新增7萬6539例，其中僅新北市破萬例最高共14848例，其次為高雄9563例。

全國單日確診人數維持8~9萬約12天，但今天確診數跌破八萬，是否表示疫情趨緩？陳時中表示，可以看到雙北漸次持平甚至可說緩降，其他地區則微幅上升。不過，整體來說，從5月18日達到八萬五以來至今，維持八九萬之間維持12天。現在因為北部降 南部升，所以整體沒什麼變化。

陳時中表示，北部越看越像已經平穩的情況，全國大致數目緩降北部平穩一段時間，現在還在穩定的高原期裡面。

有醫生認為最快20天，最慢35天本土疫情曲線會往下降？對此，指揮中心發言人莊人祥表示，疫情後續降幅，還是要根據人流管制，現在很多民眾會自發不聚餐，工作返家後也盡量在家中，都幫助降低疫情，讓疫情平緩

不過莊人祥表示，對於未來整個疫情高低，目前除了感染人數已經達到一定程度以及，加上民眾自發行為，會讓疫情平緩，但還是需要繼續保持，否則當大家認為疫情下降，又恢復人流活躍，就會影響每天發生的病例，他認為，在到達高峰之前，行為會改變造成疫情又往上反彈，會是比較擔心的部分。