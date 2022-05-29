羊稠森林步道有不少孩子提著自己的昆蟲盒來踏青。（陳夢茹攝）

甲蟲標本相當受到孩子歡迎。（陳夢茹攝）

「台灣百大行腳趣．羊稠步道甲蟲季」，將於將於下月11日至7月3日登場。（陳夢茹攝）

桃園蘆竹羊稠森林步道全長約3公里，羊稠里辦公處自7年前從20幾隻獨角仙開始復育，現已有超過2000多隻獨角仙，每年夏天都會舉辦甲蟲季，吸引不少家庭攜家帶眷慕名而來，今年活動將從6月11日起跑，這次更與台大昆蟲系合作推出36場生態導覽，讓更多民眾深入了解在地生態，現已開放報名。

羊稠里長林志評表示，羊稠森林步道因環境清幽、土壤肥沃，每年6、7月為甲蟲繁殖期，其中以獨角仙佔大宗，過去沒有積極保育生態時，常有民眾偷抓甲蟲，原先僅剩下20多隻，這幾年開始維護生態環境、種植光臘樹、請志工巡護等，現在已經有超過2000多隻。

羊稠森林步道雖還不到甲蟲季，但29日現場已有許多民眾家庭攜家帶眷踏青，不少孩子更提著自己的昆蟲盒直接在現場交流。另有家長前幾年曾帶孩子來過，今天再來看甲蟲卻撲空，得知有甲蟲季的活動更是手刀報名參加。

「光臘樹上可看滿滿甲蟲啃食的痕跡！」林志評興奮感嘆，從光臘樹上就能看出甲蟲復育的狀況良好，許多民眾家中飼養甲蟲，甲蟲產卵後卻不知所措，接到很多這方面的詢問電話，鼓勵民眾可參與活動吸收更多甲蟲知識，也可將卵帶到現場放入腐植土內孵化，一同促進生態發展。

林志評說，今年辦理「台灣百大行腳趣．羊稠步道甲蟲季」，將於將於下月11日至7月3日登場，活動內容有闖關遊戲、展示栩栩如生的甲蟲標本、畫家肖像彩繪等，最特別的是有台大昆蟲系師生協助生態導覽，這次有36場生態導覽，共540個名額，每人報名費200元，可至「羊稠俱樂部」臉書粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／羊稠俱樂部-325132110851763／）報名。