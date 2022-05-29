資深藝人譚艾珍的女兒、女星歐陽靖2020年和日本攝影師老公小菅亮輔（RK）宣布結婚、兩人迎接愛的結晶，不過後來因為疫情爆發，歐陽靖決定回台待產、生下兒子「新醬」，但始終不見RK來台探望妻女，夫妻分隔台日兩地長達2年多，而RK近日來台北舉辦攝影展，也傳出一家人將在台灣團聚，對此，歐陽靖也透過經紀人回應了。

歐陽靖在2020年從日本返台待產，並生下兒子「新醬」，歐陽靖和媽媽譚艾珍一起照顧新醬長大，RK則因在日本工作，夫妻分隔台日兩地長達2年多，RK甚至連兒子都沒見過，適逢RK近日來台北舉辦攝影展，傳出他有帶禮物要送給妻小，一家人即將團聚，根據《三立新聞網》報導，歐陽靖透過經紀人表示：「小孩沒打疫苗，所以不會來台北」。

譚艾珍也透露，孫子新醬才1歲9個月，面對疫情要更加謹慎，歐陽靖的個性也很謹慎，她為了兒子，連朋友聚餐、人多的地方和公共運輸都不敢跑，所以她們不會去台北，那歐陽靖和RK是否會在台南團聚，但歐陽靖經紀人則表示，去台南是私人行程，因此不會過問。

其實，歐陽靖為了兒子返台後，一度因她和RK彼此取消追蹤IG，而引發婚變，對此，歐陽靖也發文緩頰，她強調RK並不是壞人，歐陽靖語重心長說，她會用老公的案例警惕自己、好好教育新醬。