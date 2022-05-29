中央流行疫情指揮中心今天表示，快篩陽視同確診於5月26日上路後，對於醫療分流產生巨大幫助，全國急救責任醫院的急診就診人次已出現顯著下降，此外雙北地區的專責病房住院數開始出現反轉，幾乎可說是看到住院數頂點。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去一個月的全國急救責任醫院每日急診就診人次，以五月十六日的單日四萬人次最高，主要原因在於當時很多採檢站認為確診者應至急診區採檢，因此造成壅塞，但自快篩陽視同確診上路以來，急診就診人次已出現顯著下降。

羅一鈞說，五月二十四日開始，每天的急診就診人次都顯示急遽下滑，五月二十五日、二十六日兩天更跌破兩萬五，昨天約三萬人次前來急診就診，更是近期周六以來的新低點。

此外，羅一鈞也說明雙北地區的專責病房收治人數出現反轉，從五月二十六日攀升到最高點3168人次之後，每天都呈現微幅下降，顯示住院高點浮現，雖然雙北以外的地區仍然在上升中，但整體住院數仍呈現緩步上升。

不過專責ICU的住院數仍無太大變化，羅一鈞指出，雙北地區專責ICU的住院數每天仍在330左右震盪，由於重症通常發生較晚，估計還要再觀察一周才能看出快篩陽即確診實施後，有無產生變化。

指揮官陳時中說，在快篩陽即確診上路後，透過各方的通力合作，已成功讓佔床率降低，現在雙北地區的住院人數，甚至開始出現進比出要少一些的情形，疫情有望出現反轉。