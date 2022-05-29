為響應5月31日世界無菸日，宜蘭縣羅東鎮公所29日上午10時，夥同衛生所發起「減菸撿菸淨街活動」勸導民眾減少吸菸。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為響應5月31日世界無菸日，宜蘭縣羅東鎮公所29日上午10時，夥同衛生所發起「減菸撿菸淨街活動」勸導民眾減少吸菸。（中為羅東鎮長吳秋齡）（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為響應5月31日世界無菸日，宜蘭縣羅東鎮公所29日上午10時，夥同衛生所發起「減菸撿菸淨街活動」勸導民眾減少吸菸。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為響應5月31日世界無菸日，宜蘭縣羅東鎮公所夥同衛生所發起「減菸撿菸淨街活動」勸導民眾減少吸菸，今（29日）上午10時在中山公園福德廟，集結鎮內各里環保志工，沿著中山公園清掃及夜市等周遭巷道，進行撿菸淨街活動，共同維護街道乾淨與環境整潔。

因羅東鎮為商業區，以羅東夜市裡的中山公園為中心向外延伸展開，為遊客主要遊憩、活動聚集地，而羅東夜市周邊更是布滿各小吃店與餐廳，及早市蔬果、攤販聚集，從早到晚為羅東鎮民與外地遊客人潮聚集的熱區。

而中山公園內與夜市人口密度高，周邊易產生髒亂，攤商遊客易隨手丟棄垃圾、菸蒂，尤其是夜市周邊的超商與娃娃機店門外、紅綠燈停等區總是隨處可見菸蒂，盼透過本次減菸撿菸淨街活動，喚起民眾的公德心，共同維護周遭環境的整潔、還街道乾淨。

羅東鎮長吳秋齡表示，巷弄街道常見菸蒂被丟在路邊，經過雨水沖刷容易流入水溝內，不僅造成水溝阻塞，更污染環境、影響市容美觀，提醒抽菸者勿隨意丟棄菸蒂；吳秋玲呼籲，5月31日世界無菸日都不要有抽菸行為，香菸對身體本來就不好，希望藉由這樣的活動，讓周遭好友知道菸害的問題。

羅東鎮公所表示，亂丟菸蒂依法告發可處新台幣1200元至6000元罰鍰；未來也持續強化稽查取締及宣導方式，期許民眾減少吸菸及亂丟菸蒂習慣，讓菸灰菸蒂不落地。

根據環保署資料統計，每年被隨意丟棄的菸蒂超過百億根，破壞環境與生態，菸灰菸蒂雖然小，丟在水溝中，隨著河水流進海洋，造成了海洋污染及傷害海中生物。