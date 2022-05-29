二信高中獲雙銅獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

二信高中獲雙銅獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

信義國中以「基遊記」獲銅獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆商工以「路面狀況回報與分析系統」奪下金獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆商工以「下課十分鐘-我的運動地圖」奪下銀獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

新竹縣政府與桃園市政府共同主辦、國立陽明交通大學協辦，第二屆「文文盃AIOT Sensor（智聯感測）全國聯賽」於昨日落幕，今年基隆市派出3校、6隊伍出賽，奪下2金、1銀、3銅。

這次競賽全國參賽件數總計68件，初賽以作品構想書進行初審，再錄取39件作品進入決賽，參賽隊伍需進行現場簡報、團隊互動及操作展示，比賽總獎金高達新台幣40萬元，吸引許多學生組隊參與，5月28日在新竹縣東興國中舉行決賽。

基隆市今年派出3校、6隊參加，全數獲獎。國中組部分，二信高中國中部以「高齡長照智慧平衡輪椅」奪下金獎；信義國中以「基遊記」獲銅獎；高中組部分，基隆商工以「路面狀況回報與分析系統」奪下金獎、「下課十分鐘-我的運動地圖」奪下銀獎；二信高中以「互動健身互動健身平衡裝置」及「腳踏車互動裝置」獲雙銅獎。

教育處長杜國正表示，本市深耕智慧教育多年，積極與大專院校合作，這次參加比賽，更與陽明交大簽訂MOU，共同推動AIOT「rabboni感測器」融入教學，除了讓師生對AIOT有更進一步認識外，也將資訊科技向下扎根到國中小，培養學生運算思維及問題解決能力。

杜國正指出，今年基隆市代表隊「全壘打」全數獲獎，給予第一線師生莫大的鼓舞，未來將持續推動科技教育，提供孩子多元展能的舞台，期待學生能學以致用，成為足以面對世界科技潮流挑戰的人才。