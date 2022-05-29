新竹市29日新增1699名確診個案，今年以來累積破3萬例，達3萬903例，以竹市人口45萬計算，確診比例約達6.9％，目前累積居家照護者為1萬1359人、居家隔離者為3788人。

市府表示，6月1日起至30日，將免費提供0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑，領取對象為105年1月1日（含）以後出生幼童，請家長憑健保卡至竹市82家實名制健保特約藥局領取，依身分證字號尾數單雙號分流；單號周一、三、五；雙號周二、四、六；周日皆可領取。

衛生局特別提醒家長，家用快篩勿使用於2歲以下幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用。

此外，為鼓勵長者施打疫苗，6月1日起，設籍竹市65歲以上長輩打疫苗，即送500元禮券與2劑快篩試劑，可致電預約指定醫療院所施打；5月31日前則採原加碼方案，送1000元超商禮券。

另，30日起至6月4日，竹市中正市場疫苗施打站開放5至11歲兒童以線上限額預約方式施打輝瑞疫苗，上下午時段各提供500人，1天共1000人，服務時間為上午8時至11、下午2時至5時，請家長安排適合時段赴站施打。

衛生局同時指出，除上述疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，也同時維持診所疫苗施打管道，為5至11歲孩童及12至17歲青少年接種，家長可依需求於各診所開診時段預約施打。如有疑問，可電洽03-5320900諮詢。

衛生局提醒，因下周中正市場疫苗施打站僅提供5至11歲兒童輝瑞疫苗預約施打，一般民眾若有接種各廠牌疫苗需求，可向各基層診所開診時間預約接種。