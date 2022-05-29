共同社引述日本政府人士透露，防衛大臣岸信夫擬出席6月在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），並藉此機會與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及5月甫上任的韓國國防部長李鐘燮舉行三國防長會談，目前正在就此展開協調；預計會議將就北韓發射彈道飛彈加強三國合作。

三國防長今年2月舉行電話會談，上一次面對面會談是在2019年11月。韓國總統尹錫悅對北韓可能採取較上屆文在寅政府更加嚴厲的姿態，希望能重振停滯的美日韓合作。

北韓今年以來已發射16次彈道飛彈，包括射程可達美國的新型洲際彈道飛彈（ICBM），使三國危機感增強，還有評估認為北韓最快可能在本月內實施第7次核試驗。為此，奧斯汀25日與李鐘燮、26日與岸信夫分別舉行電話會談。

另一方面，由於2018年韓國海軍艦艇向日本自衛隊飛機照射火控雷達，兩國尚未解決此問題分歧，因此預計雙邊會談不會舉行。日本防衛省官員稱，美國期待日韓改善關係，但照射屬敵對行為，若韓國不道歉並進行充分說明，雙邊關係就難以向前推進。