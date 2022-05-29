緩解雲林縣BNT兒童疫苗搶打潮，四湖鄉衛生所假日開打。（張朝欣攝）

雲林縣近日出現BNT兒童疫苗搶打潮，縣政府原本訂於本月31日進行校園統一施打，但為方便家長利用假日帶孩子接種，29日在四湖鄉衛生所開辦假日門診先行開打，對象為之前學校調查有意願施打者，一大早現場就擠滿排隊人潮，共有近400人施打。

近日全台確診兒童頻傳重症甚至死亡，加上雲林縣有1名6歲男童重症尚未脫離險境，引發家長帶著孩子搶打BNT兒童疫苗，28日斗六市還發生排隊打疫苗導致口角糾紛事件，可見家長都很急著讓孩子施打疫苗，避免孩子染疫引發重症。

縣府因此於29日在四湖鄉衛生所開辦假日門診，對象為鄉內9所國小學童，排定早上8點30分開打，有些家長為讓孩子盡速施打，7點就到現場排隊，8點左右就超過百人，醫護人員請大家保持安全距離，不要緊張，疫苗很充足，孩子一定打得到。

1名家長帶著小四女兒來接種，他表示現在確診者實在太多了，周邊有不少朋友都染疫了，他很擔心孩子的安全，因此學校調查接種意願時馬上同意接種，原本以為要等到31日，沒想到縣府提早提供假日施打服務，非常貼心。

縣衛生局指出，此次接種對象都是家長同意在校園接種的孩子，共有397人，接種前一天醫護人員還特別打電話通知以確認人數。全縣願意在校園統一接種BNT兒童疫苗約有1萬2000餘名兒童，希望藉由提升接種率，強化校園群體免疫力。