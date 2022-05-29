屏縣府澄清訊息有誤差，強調一定會進入校園施打，30日起開始到學校打疫苗。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東29日新增2554例確診，一早屏東火車站仍湧現搶打兒童疫苗的人潮。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，屏東29日新增2554例確診，一早屏東火車站仍湧現搶打兒童疫苗的人潮，不少家長稱接到通知校園施打作業可能要暫緩，只好帶孩子到速打站排隊，對此，屏縣府澄清訊息有誤差，強調一定會進入校園施打，30日起開始到學校打疫苗。

屏東火車站29日最後一天開設BNT兒童疫苗隨到隨打站，與前2天相同，天還沒亮就一堆家長排隊等領號碼牌，有家長說，因為接到網路訊息稱，「兒童疫苗校園排程先暫緩，待中央撥補後，再進行校園接種，教育處也已同步告知校護，有任何疑問可詢問教育處」，所以很害怕小朋友打不到疫苗，趕緊來排隊。

對此，屏縣府澄清是「訊息有誤差」，並強調打疫苗是確保孩童就學健康的必要措施，更是許多家長們的期盼，所以一定會進入校園施打，同時也將積極與中央討論疫苗撥補事宜，30日依計畫進入仁愛、信義、萬丹等國小施打疫苗，接下來依中央疫苗配撥情形另行公布施打順序。

縣府表示，在屏東火車站連3天開設的兒童疫苗速打站，總計施打1692人，與原計畫可打2000人還少，因此請家長放心，兒童疫苗數量絕對充足，請家長勿恐慌。

此外，針對屏東兒童專屬綠色通道（防疫急門診），縣府將於30日再新增屏東基督教醫院，各醫院主要看診時間及年齡如下：國軍高雄總醫院屏東分院（17歲以下）每周六上午9：00-10：00、高雄榮民總醫院屏東分院（6歲以下）每周五上午09：00~10：30、東港安泰醫院（8歲以下）每周一至周五12：00-14：00、17：00-21：00，假日13：30-16：30、17：30-20：30，屏東基督教醫院（18歲以下）則是每周一至五上午9：00-12：00、17：00-21：00。

據縣府統計至29日，屏東縣居家隔離現管人數3504人，今日解隔1906人；居家照護累計29280人，解除20350人，現管8930人。