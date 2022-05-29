南投縣衛生局統計，截至5月28日止，COVID-19疫苗5歲至11歲校園接種累計7662人。兒童BNT疫苗校園接種仍持續進行，中央配撥疫苗將逐批到貨，登記學童請依學校安排的時程接種。另在校園疫苗數量確定無虞後，將逐步開放至院所接種，並提醒家長注意確診兒童重症腦炎的8大前驅症狀。

衛生局指出，新冠肺炎疫情持續發燒，確診兒童重症合併腦炎，家長對兒童施打疫苗意願大幅提高，且希望愈快施打愈好，衛生局和中央溝通爭取疫苗，並與教育處協調安排學校接種時間。

衛生局統計，南投縣截至5月28日止，5歲至11歲兒童COVID-19疫苗校園接種，莫德納疫苗接種人數為5999 人、BNT疫苗接種人數為1663 人，共達7662人。

衛生局指出，南投縣5歲至11歲兒童BNT疫苗，目前校園接種仍在進行，中央疫苗將再逐批配撥到貨，登記學校接種的學童，請依學校安排的時程接種。未來將依疫苗配撥校園接種數量確定無虞後，逐步開放至合約院所接種。

衛生局提醒家長，應注意兒童重症腦炎發生前的8大前驅症狀，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐及步態不穩等，一旦出現請馬上打119就醫。

衛生局呼籲，除接種疫苗外，也要養成正確良好的衛生習慣，須落實勤洗手、戴口罩、人多地方不要去原則，防疫到位，才能保護自己。