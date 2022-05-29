彰化縣政府在在彰化市成功停車場，設立快篩陽性確診暨抗病毒藥物行動醫療站，提供免費快篩試劑及指導。（吳敏菁攝）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增7萬6539例本土確診個案，彰化縣新增3882例， 目前居家隔離中人數6916人，累計居家隔離人數5萬3009人，累計確診人數已50083人。縣長王惠美表示，滿5歲但未滿6歲的小朋友只能施打BNT疫苗，預定於6月1、2日設置幼童快打站，提供幼童疫苗施打服務。

王惠美表示，彰化縣滿5歲至未滿6歲幼童人數約9000人，快打站提供5600劑疫苗，供6成幼童施打。只要符合設籍於彰化縣「滿5歲至未滿6歲」幼童接種對象之家長，請於5月30日上午8時至5／31下午5時，上彰化縣衛生局網頁預約。

王惠美指出，5至11歲校園BNT疫苗接種時間已經從5月25起，醫療團隊已經陸續進校園集中接種，預估接種率約6至7成，中央第二批疫苗6月3日撥發，預計在6月8日前會把在學校的孩子們都一併施打完畢。

彰化縣衛生局長葉彥伯也提醒，國小小朋友請配合分流，避免到合約醫療院所接種，施打疫苗前請把意願書準備給學校，後續會依照意願書的數量配給學校來施打，滿6歲以上小朋友仍可選擇施打莫德納疫苗。

葉彥伯表示，已設立快篩陽性確診暨抗病毒藥物行動醫療站，就在彰化市成功停車場，彰化市中山路二段160號，開診時間為週一至週五下午2時至5時，週六上午9時至12時，優先照顧65歲以上長者及慢性病患者，服務項目為快篩結果確認、用藥評估、高風險群體抗病毒藥物治療經醫師評估有快篩需求者，提供免費快篩試劑及指導。