新竹一名人妻與小孩的英文男家教出軌，趁在家上課時親吻與愛撫，全被居家攝影監控拍下，人夫驚知被戴綠帽，憤而提告男老師並求償。新竹地院審結，判該老師須賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張於2013年間與妻子結婚至今，育有1名未成年子女，但妻子原在一間美語補習班上班，離職後便介紹男同事小麥（化名）當小孩的英文家教老師，他因公需常去台南出差，便在家中客廳安裝監視器，方便照顧小孩與確保家中安全，未料，鏡頭卻拍下妻子與小麥趁家教上課時暗通款曲，讓他憤而提告向小麥求償。

小麥辯稱不知情人妻單身，他因不懂中文，都以英文與人妻溝通，兩人相識初期時，人妻就向他表示夫妻感情不睦，正在離婚等語，且他擔任英文家教時，經常在人妻家中陪伴小孩直到凌晨，但人夫也從未表明過什麼。

新竹地院法官勘驗證據，認定小麥與人妻在住家親吻、擁抱語愛撫等行為，有錄影畫面佐證，兩人關係確實逾越普通朋友之社交，破壞人夫的婚姻幸福美滿，造成其精神上相當大的痛苦，故不採信小麥說詞，酌情後，判小麥須賠償人夫10萬元。可上訴。