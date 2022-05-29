新竹區漁會的「金吉利6號」漁船29日依循古禮擲吉麻糬（撒麻糬）、丟包子祈福，除祈求漁貨滿載、平安而歸，也讓民眾一起沾喜。（陳育賢攝）

新竹區漁會的「金吉利6號」漁船29日依循古禮擲吉麻糬（撒麻糬）、丟包子祈福，除祈求漁貨滿載、平安而歸，也讓民眾一起沾喜。（陳育賢攝）

新竹區漁會的「金吉利6號」漁船29日依循古禮舉辦下水儀式。（陳育賢攝）

一般漁船新船下水儀式常見擲破香檳瓶，但依循台灣古禮的下水儀式，近年是連在海邊長大的漁業子弟都較少見了！隸屬新竹區漁會的「金吉利6號」漁船29日依循古禮擲吉麻糬（撒麻糬）祈福，丟包子800粒及數十斤糖果，除祈求漁貨滿載、平安而歸，也讓民眾一起沾喜。

新竹區漁會總幹事童錦杰指出，金吉利船東為讓附近居民及漁事同業與家眷共同分享金吉利下水出航的喜悅，同時為金吉利祈福一切平安並希望金吉利之後漁貨興盛，此次下水儀式特別依循古禮，這樣盛大的古禮習俗，新竹區漁會近年也少見了。

童錦杰說，下水古禮是要準備豐富的麻糬，以擲吉麻糬（撒麻糬）方式祈福，此次船東就準備了500斤麻糬，在今天上午11點吉時一到，於香山區的海山漁港舉辦這項古禮下水儀式，現場湧入大批民眾觀禮。

船東另還準備了包子800粒及數十斤的糖果，當船家工作人員自船上撒出麻糬、包子與糖果時，在岸邊等候的民眾立即反撐事前準備好的雨傘等器具，就希望多盛點船東的麻糬、包子，大家一起沾添喜氣，船東則是祈求滿載豐收，人船平安，現場相當熱鬧。

在海邊長大的參與民眾說，這樣的古禮下水儀式真的少見了，大家有幸參與這次的漁業傳統文化盛會，實在很難得。

童錦杰說，很為漁民們高興，因為近來不景氣，金吉利船東還能為了照顧船員、漁工及安全的作業環境，不惜重資2000萬在海山漁港根據地，依照地理環境，建造建港以來首艘50噸的CT3級新船，為海山漁港注入一股活力。

他指出，海山漁港，是新竹區漁會最南端的漁港，此區漁業樣態多元，包括陸塭烏魚養殖、淺海牡蠣養殖、休閒海釣、近海漁業以及兩組定置網漁業，目前產量與產值仍以定置網漁業為大宗，每組年產量約200公噸。

目前台灣西部海域，位處最北的漁場，全年作業期超過300天，定置網漁業以捕撈季節性洄游魚類為主，漁獲穩定、多樣，是目前新竹地區最具競爭與最具特色之一的漁區。

此區主要漁獲有竹筴魚、鯖魚、白帶魚、銅鏡、海鯰、象魚、白口、剝皮魚、紅甘、花枝、雜魚及各種鯛科魚類為主，業主也已開啟零售直銷業務。值得一提的是，金吉利漁場2代子弟陳聖傑是由科技業返鄉承接，年僅39歲，其協助父母轉入漁撈長（金吉利船長）一職，期許他能帶來年輕且具競爭力的經營理念，帶領未來漁業的轉型。