巨人隊外野手彼德森。（美聯社資料照）

紅人外野手湯米芬姆（Tommy Pham）前日爆發打人事件，29日遭到大聯盟宣布禁賽3場與罰款！當時紅人對戰巨人進行賽前練球，芬姆在左外野見到巨人隊彼德森（Joc Pederson），走上去嗆聲之後直接賞他一巴掌。這段畫面被拍攝下來而且現場有很多球員目擊，彼德森沒有還手就離去。

芬姆為何要打人？根據彼德森的說詞，他們兩人同屬一個夢幻足球聯盟（fantasy football）。這種遊戲的玩法是由多名玩家組成聯盟，並且各自挑選球員組成自己的球隊，並且會受到現實球員的表現與狀態影響。彼德森把一位球員放到傷兵名單，然後再填補另一位球員，其他人質疑是作弊。彼德森指稱芬姆也做了一樣的事，讓芬姆很不爽。

當天兩人的對話：

芬姆「你記得去年的事？」

彼德森「夢幻足球嗎？」

芬姆出手打人。

不過根據芬姆的說詞，他打人不只是夢幻足球的事情，主要是因為彼德森在群組裡貼圖揶揄教士隊季末爛尾。芬姆上個球季效力教士，所以他非常憤怒，儘管隔了很長時間還是必須掌摑彼德森。當時群組裡還有幾位與彼德森熟識的教士球員，其實彼德森的貼圖並不是針對芬姆。

美國網友嘲笑這是今年奧斯卡典禮黑人影星威爾史密斯（Will Smith）失控打人的翻版，都是被開玩笑之後惱羞成怒。威爾史密斯當時嗆聲：「別用你的臭嘴講我老婆的名字！」換在芬姆身上就是「別用你的臭嘴說我前隊友的壞話！」