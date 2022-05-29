疫情嚴峻，兒童BNT疫苗搶翻，許多家長為讓孩童盡快打到疫苗，甚至跨縣市接種。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，國內疫苗數量絕對夠，就算兒童接種率100％也還會剩10萬劑，呼籲各地方政府先下放疫苗給各級醫療院所，讓心急的家長趕緊完成預約。

陳時中計算，我國3至5月間，5至11歲染疫的人口數為15萬6411人，這些人在3個月內是被列為不適合打疫苗的族群，若用5至11歲人口母數142萬8428人計算，再扣掉已接種莫德納的27萬3159人，剩下要打的人數僅99萬左右。

陳時中說，現在中央光是要發下去的BNT疫苗就達77萬劑，且6月3日還會再到貨33萬劑，也就是說我國準備的兒童疫苗總貨量高達110萬劑，就算全國5至11歲兒童的接種率100％，都還會剩下10萬劑疫苗。

陳時中表示，自己也有一個5歲多的孫子，在開放預約的第一天也是約不到，能體會父母焦急的心情，因此他呼籲地方政府別再保留疫苗，應先將那些接種日程較後面的學校所需疫苗釋出，讓家長可以先到醫療院所預約，幫小孩接種，「真的沒必要從中部跑到南部打」。