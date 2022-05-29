新唐(4904)第二季受惠工控、車用的MCU(微控制器)等需求依舊暢旺，加上業外將認列高塔松下半導體於日本三個廠的49%轉投資獲利，新唐第二季營收、獲利可望相較第一季持續成長。

新唐第一季淡季不淡，受惠車用、工控等產品終端應用需求強勁，單季合併營收107.22億元，季增加3.2%、年增加6.5%，單季稅後淨利為 2.87 元。

展望第二季，新唐已經完成與客戶簽署複數年份合約，且新一代BCD製程應用於DC/DC的產能穩定增加中，故法人預估，新唐第二季營收季增看1成，業外則開始認列高塔松下半導體於日本三個廠的49%轉投資獲利，單季每股淨利將逾3元。

新唐今年受惠工控、IoT(物聯網)、車用的MCU等需求依舊暢旺，但因供給面受到限制，新唐積極跟各晶圓代工廠協調爭取更多產能。新唐今年包含第四代BMIC(電池管理晶片)，ToF 3D感測用於系統及人體、高功率的smart amplifier(放大器)、手機快充MOSFET(金氧半場效電晶體)、5G小型基站之高性能RF-GaN功率放大器、Inverter(逆變器)MCU等新產品，將陸續送交樣品給客戶認證，有利於新唐今年營運仍將維持成長動能。