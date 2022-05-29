新竹縣兒童BNT疫苗專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣BNT疫苗社區接種場次。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣29日新增1976例新冠肺炎本土確診案例，分別為967名男性及1009名女性，年齡0- 96歲，12歲以下284位、65歲以上203位，多數為18-64歲青壯年為主，約占70％。無症狀者有1862位，約占94％，其他多為輕症。新竹縣衛生局宣布端午節加開5-6歲未入學國小之幼童BNT疫苗專案場1000個名額，同時調整全縣國小校園集中接種均在6月10日前提前完成。

1976例分布在竹北市644例、竹東鎮391例、湖口鄉327例、新豐鄉210例、新埔鎮90例、關西鎮81例、芎林鄉89例、橫山鄉34例、寶山鄉55例、北埔鄉14例、峨眉鄉4例、尖石鄉24例、五峰鄉13例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離409人、居家照護28964人。

衛生局說明，為盡速完成縣內5-11歲兒童疫苗接種以提升保護力，經衛生局、學校及合作醫院診所3方努力協調，全縣各國小校園接種均提前至6月10日前完成。另為服務滿5歲以上且尚未就讀國小孩童，新竹縣政府也安排於端午節當天6月3日上午由大安醫院於竹北婦幼館再加開1場5-6歲未入學國小幼童BNT疫苗專案1000個名額，預計6月1日晚上7：00開放預約。

新竹縣各衛生所、合約診所持續提供接種服務，時間地點及開放的疫苗種類可至新竹縣衛生局網站防疫專區查詢。5、6月間在竹北里集會開設的多場社區接種服務也已增加5-11歲兒童服務量能，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，請鄉親多加利用。

衛生局說明，5-6歲幼兒園學童不辦理BNT校園集中接種是因為幼童表達及理解能力較不及青少年，恐無法完整表達接種前後的身體狀況及感受，因此仍請家長帶幼童至合約院所或接種站接種疫苗。而目前兒童莫德納疫苗持續接種，新竹縣校園接種莫德納場次雖已結束，尚未接種疫苗的6-11歲學童仍可由家長帶學童至竹縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。

BNT校園接種部分，因12-17歲青少年已經實施過基礎劑的接種，所以第1階段以5-11歲的國小校園接種為主，待國小校園接種完成後再依疫苗量能安排12-17歲青少年的追加劑校園接種。

部分民眾詢問曾經確診或是居家隔離，是否可以接種疫苗，衛生局說，確診者請自確診日起算3個月後再行接種疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考。至於接受居家隔離的接觸者則在完成3天的隔離及4天自主防疫（共7天）後，就可接種疫苗。