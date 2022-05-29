警方發現有25個粉專張貼相同內容，但並非源頭。（警方提供）

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，提到「很多孩子走了」，竟遭行政院長蘇貞昌指示究責查辦，輿論炸鍋後，行政院昨緊急改口並非針對單一藝人，蘇貞昌今也出面澄清資訊戰不能鬆懈，刑事局則分析臉書粉專及內容農場，表示目前沒有規劃要約談郭彥均。

日前某研究中心即發布，發現19個粉專在10秒內貼出相同內容，不少綠營人士馬上引用，行政院澄清也說院長是憂心與關切網路上有不實疫情訊息的相同貼文，且發文時間又相近的現象。但立即遭網友打臉，指20幾個算什麼，之前與綠營相關的貼文，同時就可以轉貼上百個粉專。

基層員警表示，目前企圖帶風向、指都是境外內容農場搞的鬼，是一種認知作戰的意圖極為明顯，但只要釐清發生順序，就可發現根本是在轉移焦點。

首先，郭彥均在25日在臉書貼出對話內容，當日上午11時許，某新聞網站即刊登出「醫護淚揭病房慘況：很多孩子都走了」，並引述郭臉書的內容，後來其他媒體也跟著報導。

但所謂的研究中心或刑事局所指的粉專，有20個是在隔日26日下午3時31分貼出類似標題及一個網站的連結，該網站被警方懷疑是境外內容農場，但其刊登的內容與國內媒體差不多，也是報導郭彥均吐悲痛心聲等。

基層員警表示，這些粉專或內容農場均晚了一天刊登，且內容也沒有添油加醋，確實不是源頭，這樣符合散播假訊息或是認知作戰嗎？

警方透露，散布假訊息的關鍵在於所謂的醫護人員對話內容，目前沒有發現該對話曾出現在其他網站及粉專，所以只能向郭彥均求證真偽，其他根本難以符合惡、假、害的違法要件。