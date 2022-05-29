年底縣市長選舉將近，各政黨民調支持度也陸續出爐。資深媒體人吳子嘉28日搶先曝光《美麗島電子報》5月份「國政民調」。民調顯示，民進黨正面好感度為43.0%，負面好感度為44.2%，國民黨正面好感度為27.5%，負面好感度為55.4%。吳子嘉強調，國民黨在北北基桃這4個縣市的支持度有上揚的趨勢，陳時中一個人害死民進黨，且民進黨若拖到7、8月再提名陳時中，屆時更多內幕被爆出來，他只會更慘。

吳子嘉28日在其主持的網路節目「董事長開講」搶先曝光政黨最新民調。吳子嘉指出，在藍綠兩大政黨好感度上，民進黨正面好感度為43.0%，負面好感度為44.2%，正面好感度下降2個百分點，負面好感度上升3.9個百分點。國民黨正面好感度為27.5%，負面好感度為55.4%，正面好感度上升5個百分點，負面好感度下降4.5個百分點。

吳子嘉表示，這次民調的交叉分析，國民黨在台北市的好感度出現上升，接近至30%，民進黨則是下降至35%，兩黨差距5%上下，在誤差值內。顯見國民黨這一個月拼命打是有用的，尤其是在北部的北北基桃地區，這4個縣市的支持度有上揚的趨勢，陳時中一個人害死民進黨，竟然害民進黨慘敗，就是他一個人搞得。

徐巧芯忍不住追問吳子嘉「有消息稱民進黨打算拖到7、8月再提名陳時中，屆時他民調有可能回升嘛？」吳子嘉斷言，不可能，這波疫情太嚴重，況且選戰一打，會有更多內幕、細節曝光，他只會更慘。

吳子嘉重申，陳時中的民調崩盤，正負來回差距高達30%，這種情況等同把整個民進黨拖垮，可以確定的是，陳時中在北部已經崩盤了，只要有他在就會崩盤。