美麗基隆影片攝影徵選比賽開跑。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

美麗基隆影片攝影徵選比賽邁入第5屆，今年主題除基隆故事外，新增以「新基隆」為特定主題，邀請民眾除記錄基隆之美，也能透過鏡頭發現城市近年來的轉變。即日起影片組徵集至7月29日，攝影組徵集至7月15日，總獎金達45萬4000元。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「美麗基隆」影片攝影徵選比賽，來到第5個年頭，今特別舉辦交流論壇活動，擬邀請知名導演及影視領域的專家學者，包括謝志文、周美玲、李彥旻、廖明毅等，以及前四屆得獎者及今年入圍者共同交流，並分享各自的創作理念，迸發出更多對基隆的想像。

曾姿雯說，今年「美麗基隆」比賽第一次躍上國際級網路平台「Filmfreeway」，除打響活動知名度，更透過開放平台分享，讓海內外各界人士都能參與，透過比賽行銷這座美麗的城市。

為鼓勵民眾使用不同媒材進行創作，今年也特別增加「最佳手機攝影獎項」，強調人手一台的手機也能記錄基隆的美。此外，影片組及攝影組增設「新基隆」獎項，攝影組取10名、影片組取1名。

觀銷處進一步說明，這次比賽投稿內容只要是在2021年10月1日以後創作的作品都可以參加。影片組部分，長度在3分鐘內皆可報名，只要入圍可獲2000元補助金，入圍影片會由專業評審選出「評審團特別獎」、「最佳導演」、「最佳劇本」等獎項，並選出10部傑出影片，總獎金達30萬元；攝影組今年總獎金15萬4000元。

觀銷處也設有網路人氣獎，由網友從影片組及攝影組各票選出前3名，影片組獎金5000元，攝影組獎金3000元 。詳細參賽及活動辦法詳見美麗基隆官網（https：／／www.beautiful-keelung.tw／），或Filmfreeway「美麗基隆」頁面（https：／／filmfreeway.com／2022BeautifulKeelung）