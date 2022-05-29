台南市29日新增5913例確診，疫情相較前幾天有緩降趨勢。市長黃偉哲宣布，市府與鄉民共同打造的「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」已正式上線，市民只要加入台南共照雲、台南快疫通[email protected]官方帳號，即可快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。

黃偉哲表示，之前與唐鳳共同讓報稅系統變好用的鄉民們，持續打造「COVID-19確診過程應對指南」，因內容完整易讀，民眾不斷分享轉載。市府獲得該團隊授權與指導後，打造「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，將從今天起在台南共照雲、台南快疫通完整公開。

市府衛生局長許以霖認為，「COVID-19確診過程應對指南」資訊豐富，但因各縣市抗疫配套措施各有不同，像台南就率先推出「AI快篩陽性辨識視訊看診」、「居隔單自行下載」、「長輩打疫苗送快篩」等超前防疫作為，吸引中央及其他縣市學習，為讓確診者家庭更了解台南的相關防疫資源，特別向團隊請求授權利用與教學。

許以霖還說，從今年至今全市累計確診人數9萬0242人中，4萬8637人已解除隔離，4萬1605人還在隔離中。

黃偉哲今天也到許石圖書館接種站，視察兒童疫苗施打情形。黃偉哲說，目前台南市莫德納兒童疫苗已施打2萬1840劑；另從5月25日起至28日，BNT兒童劑型疫苗也有1萬6982人接種，接種率已達3成5，目前均無不良反應。此波輝瑞兒童疫苗台南市獲配5萬4000劑，診所、醫院及社區接種站的施打量能，將持續到6月6日，6月7日以後將視接種率及疫苗撥補狀況，持續開啟疫苗預約或規畫校園施打。