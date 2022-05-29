民進黨立委高嘉瑜、邱志偉日前接連確診，由於高嘉瑜對外指控因為邱志偉脫口罩喝咖啡害她確診，邱志偉痛批高嘉瑜為求聲量政治操作，高最後致電道歉。邱志偉今（29日）再度表示，已完全康復，明天就能返回工作崗位，「猜忌與獵巫只是徒增社會紛亂，尤其身為政治人物，謹言慎行更是基本守則。」

邱志偉今（29日）透過臉書表示，今天是居家隔離的第7天，快篩結果已連2天為陰性，身體也已完全康復。明天就能返回工作崗位，一早就要搭6時25分高鐵北上到立法院開會，還有很多鄉親的服務案件必須召開協調會來解決，由於本會期即將結束，因此有許多法案、預算必須要協商處理。

雖然在家隔離，但依然透過視訊主持多場協調會，以及經濟委員會的質詢，期待明天解隔後，能夠盡速消化因為隔離而延宕的諸多行程，繼續為地方建設及國會工作認真打拚。

邱志偉也分享，在居隔期間漫遊書海的一點閱讀心得。結合自身從政體會，我在《無敵》這本書中，充分感受到優秀領導人的成功絕非僥倖，而是個性與態度使然，不僅要秉持唯才適用的精神，化敵為友的非凡智慧，最重要的是要擁有一份能夠將心比心，為他人設身處地的柔軟情懷。對此，也期勉並砥礪自己，能具備有如林肯總統的高尚人品和領導才能，一生兢兢業業，為正義和真理而奮鬥。

邱志偉最後提及，對於上周的紛紛擾擾，感謝社會各界的關愛，居隔期間收到許多問候與祝福，分外令人暖心。自己的立場始終如一，團結抗疫是「新台灣模式」的核心精神，猜忌與獵巫只是徒增社會紛亂，尤其身為政治人物，謹言慎行更是基本守則，相信多點關懷體諒，少點政治口水，台灣穩健開放的最後一哩路能夠更加溫暖融洽。