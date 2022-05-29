維田(6570)股東會，通過每股盈餘分配之現金股利3元，以上周五收盤價40.35元計算，現金殖利率7.43%。

維田111年股東常會全面改選公司董事(含獨立董事)案，五席董事、四席獨董新任者，董事為公司董事長兼執行長李傳德、南京資訊代表人吳政鴻、友通代表人李昌鴻、華豐橡膠財務部經理李員吉、新豐貿易總經理黃智銘；獨立董事為頂峰資產管理董事長劉助、碩泰網通資深顧問賴永城、普萊德科技董事長陳清港、永旭聯合會計師事務所合夥會計師陳淑芬。

維田審計委員會之委員任期屆滿改選，新任者為獨董劉助、賴永城、陳清港、陳淑芬。公司薪酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿，第四屆薪酬委員會待第七屆第一次董事會召開後再選任委員。

展望未來，維田科技的產品開發方向，將積極朝智慧製造、智慧交通、智慧醫療三大垂直應用領域發展，增加資源投入軟硬體整合，提供客戶智慧解決方案。放眼2022年，歐美市場因商業活動快速恢復，推升復力道，接單可望持續暢旺，公司有信心達成全年營收雙位數成長，但因COVID-19疫情及缺料疑慮之變數仍在，經營團隊必戰戰兢兢，快速因應，以期達成營收與獲利的成長目標，不負各位股東所託。

維田目前醫療研發布局，有案子在談合作，未來兩三年可望逐步成長，醫療、軌道、自動化各有產線，推升營收。公司接單狀況樂觀，今年訂單能見度高，營收可望有雙位數成長，毛利保持35%以上，但缺料、疫情相關影響，出貨上會有調整，也滿足客戶需求。漲價方面，預估今年度價格會在一成以內做調整。